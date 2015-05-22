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الحملة الوطنية السعودية تورد 80 طناً من المواد الغذائية العاجلة

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    وقعت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا عقد شراء وتوريد دفعة عاجلة من المواد الإغاثية المتنوعة، ليتم البدء بتوزيعها على هذه العائلات على الفور تزامناً مع نزوح موجات جديدة من العائلات السورية للمناطق الآمنة في محافظة درعا جنوبي سورية هرباً من أعمال العنف الدائرة في مناطق سكنهم الأصلية من قرى وأرياف تشهد اشتباكات.

وأفاد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية الشريكة لها بهذا الشأن، حريصة على متابعة تطورات الأوضاع الميدانية في الداخل السوري من الجانب الإنساني، أولا بأول ونظراً لما تم رصده من موجات نزوح جديدة نحو المناطق الأكثر استقرراً، فقد تم وبشكل عاجل اعتماد توريد كمية جديدة من السلال الغذائية التي تشتمل على المواد الاغاثية التموينية الجافة استكمالاً لما سبقها من كميات ضمن برنامج الحملة الغذائي "شقيقي قوتك هنيئاً" وبكلفة قدرها نحو 435 ألف ريال بتبرع من عدد من فاعلي الخير من المواطنين في المملكة، لتغطي قرابة 700 أسرة سورية لمدة شهر تقريباً.

وأوضح السمحان أن هذه المساعدات يتم تفويجها بشكل عاجل لإغاثة النازحين في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سورية، تحت مظلة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2191) لإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة، وبتنسيق مع السلطات الأردنية والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

وأشار السمحان إلى أن السلة الغذائية الواحدة يبلغ وزنها أكثر من (30) كلجم من المواد الأساسية مثل (الأرز، والطحين ، والمعكرونة، والسكر والزيت والبقوليات وغيرها) بالإضافة لما يزيد على (50) طناً من التمور والزيتون وخلافه، مؤكداً أن هذه المواد تم اختيارها من أفضل الأصناف والنوعيات الموجودة في الأسواق.

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