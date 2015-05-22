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شاروخان يخضع لعملية جراحية

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الجمعة 22-05-2015 00:56

خضع النجم العالمي Shah Rukh Khan يوم الخميس الماضي لعملية جراحية في ركبة رجله اليسرى، داخل مستشفىBreach Candy في مدينة مومباي الهندية.

وأكد الأطباء الذين أشرفوا على حالة Shah Rukh Khan أن العملية نجحت مئة بالمئة، ومن الضروري أن يلازم النجم الفراش لمدة أسبوع من دون إجهاد نفسه أبداً، كي يتعافى ويتحسن بأسرع وقت ممكن.

وكشف مصدر مقرب من نجم بولييود الشهير أن الأخير شعر في الاشهر القليلة الماضية بآلام حادة في ركبته، لكنه لم يعط الأمر اي إهتمام إلى أن تورمت رجله بالكامل وفقد قدرته على المشي.

وبعد خضوعه للإجراءات والتحاليل اللازمة، تبين أن Shah Rukh Khan كان يعاني من إلتهاب في "الغضروف"، بسبب تعرضه لإصابات عدة في الموضع نفسه.

 

يشار إلى أن النجم العالمي البالغ من العمر 49 عاماً تعرض منذ فترة لإصابة في ساقه، خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد  Fan في كرواتيا وأصيب بشد عضلي حاد في ساقه، وشعر بالم شديد أثناء تأديته لمشهد يتطلب أن يركض ويقفز بأقصى سرعته في أحد الشوارع المزدحمة، هرباً من رجل يطارده على دراجة نارية.

 

فيديو من الذاكرة: نجمات بوليوود يسقطن أرضاً

 

 

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