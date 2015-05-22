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وائل كفوري رجل مخدوع في كليب "الغرام المستحيل" بجزئه الأول

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وائل كفوري رجل مخدوع في كليب "الغرام المستحيل" بجزئه الأول وائل كفوري رجل مخدوع في كليب "الغرام المستحيل" بجزئه الأول

الجمعة 22-05-2015 02:24

أصدرت شركة "روتانا" منذ ساعات قليلة كليب أغنية "الغرام المستحيل" للفنان وائل كفوري، والذي قام بإخراجه حسن غدّار.

وتميز الكليب بالمكان الذي تم التصوير فيه حيث تظهر مناظر طبيعية جميلة، فيما يسلط الكليب الضوء على موضوع الخيانة، إذ يظهر الفنان وائل كفوري وهو يزور قصراً مهجوراً يبدو أنه كان منزله، ويسترجع فيه ذكرياته مع زوجته التي رآها وهي تتواعد مع أحد الرجال في حديقة القصر، بعد أن انسحبت فجأة من حفلة كانت تقام في الداخل، ليسارع وائل في إلتقاط صورة لهما سوياً بهاتفه الجوّال.

والملفت في الكليب أن قصته لم تنتهِ، بل كُتب في آخره بالإنجليزية "يتبع" أو "To Be Continued"، كما كُتب في أوله "1. الغرام المستحيل"، وكأنه جزء أول لأجزاء مقبلة، إذ يبدو أنه سيصدر كليب مكمّل له من أغنية آخرى في الألبوم، الذي تتركز أغانيه بشكل عام على الهجران.

ومنذ اللحظات الأولى على صدوره، لاقى الكليب أصداءاً إيجابية، وسنرى في الأيام المقبلة مدى النجاح الذي سيحقه.


يذكر أن أغنية "الغرام المستحيل" التي هي عنوان ألبوم وائل الأخير، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع بلال الزين.

شاهدوا كليب "الغرام المستحيل" لوائل كفوري

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