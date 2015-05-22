صورة زوج نانسي عجرم تحصد الانتقادات ورويدا عطية تنسحب

طغى رحيل الفنان الكبير حسن مصطفى على تغريدات النجوم في هذا الأسبوع على "تويتر". وكان لافتاً أنّ النجوم اللبنانيين لم يعلّقوا ولو بتغريدة واحدة على خبر مقتل المواطنة اللبنانية سارة الأمين، التي قتلت بـ17 رصاصة على يد زوجها، على الرغم من أنّها حديث الناس على "تويتر". ويبدو أن الخبر بالنسبة لهم مرّ مرور الكرام واكتفوا بنشر التغريدات التي تهمّهم وتهمّ أعمالهم فقط.

خالد النبوي يشكر عمّال النظافة

نشر الفنان خالد النبوي صورة جمعته بعمّال نظافة، وأراد بها أن يشكرهم وأن يُعبّر عن تقديره لهم، فأرفق الصورة بتغريدة جاء فيها: "صباح الخير يا عمال النظافة المجد للعمال".

أصداء كليب "يا مرايتي" على بعض النجمات

عبّرت نجمتان عن إعجابهما بكليب إليسا "يا مرايتي"، لأنه يحمل قضية مكافحة العنف ضد المرأة. فالكليب ذكّر ورد الخال بحقبة من مسلسل "عشق النساء" فكتبت: "كليب إليسا بيذكرني بأول حقبة من قصة "عشق النساء" وفعلاً كليب حلو لأنو هادف وبيقول للمرأة ما تستسلم".

أما مايا دياب فقالت إنها مغرمة بالكليب الجديد لإليسا، واعتبرت أنه نجاح حقيقي.

رويدا عطية تنسحب

أعلنت رويدا عطية أنها انسحبت من برنامج كان من المفترض أن تقدّمه على قناة "الجديد" من دون أن تكشف عن أسباب الانسحاب. ومن جهة أخرى، أعلنت رويدا أنها تستعدّ لتصوير 3 فيديوكليبات.

نجمان عربيان على قنوات عربية وعالمية

نشر الفنان راغب علامة تقريراً أعدّته قناة "M6" الفرنسية عنه أثناء إحيائه حفلة في تونس صيف عام 2014.

أما نجوى كرم فنشرت مقابلة لها أجرتها على القناة الأولى للتلفزيون الإيطالي "Rai 1"، حيث تمّ الحديث عن مسيرتها الفنية ونشوئها، كما حلّت ضيفة على أحد برامج قناة "الراي" الكويتية.

راغب علامة يشكر ربه مليون مرة على هذه الهدية

عايد راغب علامة ابنه خالد الذي بلغ من العمر 17 عاماً، ووصف ابنه بالهدية الغالية، وكتب له تغريدة: "منذ ١٧ سنة وفي متل هذه اللحظة أنعم عليي ربي وله مليون شكر، بأغلى هدية في الوجود خالد راغب علامة".

نجمتان تعبّران عن إعجابهن بماريتا الحلاني

بعد ظهور ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، في برنامج "رقص النجوم"، حيث غنت ورقصت، بحضور والدها ومرافقته إياها بمجموعة من أغانيه القديمة، عبّرت نجمتان عن إعجابهما بها وبأدائها. فنانسي وصفت عَرضها بالمذهل. أما كارول سماحة فوصفت ماريتا بأنها كانت تطير على المسرح كالفراشة.

نجوم يودّعون حسن مصطفى

بعد رحيل الفنان المصري حسن مصطفى المعروف بـ"أبو العيال" أو بناظر "مدرسة المشاغبين"، عبّرت بعض النجمات عن حزنهن برحيله، أبرزهن: ميس حمدان التي كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، حتوحشنا يا ناظر". هيفا أيضاً ودّعت الفنان بتغريدة: "البقاء لله رمضان السكري..الممثل الكبير حسن مصطفى في ذمة الله"، أما آمال ماهر فكتبت: "البقاء الله. الأب والمعلم والفنان العملاق حسن مصطفى".

لطيفة التونسية بدروها كتبت تغريدة، قالت فيها: "فنان كبير ومسيرة حافلة بالعطاء.. رحم الله حسن مصطفى".

نجوى كرم تستشهد الجمهور الكندي لإعلان نجاح أغنية "كلمة حق"

بعد الانتقادات الكثيرة التي طالتها بسبب إطلاق أغينة "كلمة حق"، حاولت نجوى إثبات نجاح الأغنية مستعينة بالتفاعل الكبير الذي أظهره جمهور "أوتاوا" خلال جولتها الغنائية في كندا، ونشرت فيديو أثناء تأديتها الأغنية على المسرح.

ديو قديم جداً لراغب علامة

نشر راغب علامة فيديو قديماً جمعه بالفنانة فردوس عبد الحميد، أثناء تأديتهما ديو سوياً.

عاصي الحلاني في شخصية العرّاب

نشر عاصي الحلاني الصور الأولى للشخصية التي سيؤديها في مسلسل "العرّاب"، وبدا فيها بحلّة الرجل العربي ذي الشوارب.

صورة زوج نانسي عجرم نائماً تقلقها وتثير الانتقادات

نشرت نانسي عجرم صورة لزوجها وهو نائم، وأرفقتها بجملة من أغنيتها وهي: "بكرى بوعى بشوفك حدّي، تنيناتنا على فرد مخدّي، ببوسك وبوعيك"، وتمنت نانسي أن لا تُغضب الصورة زوجها حين يستيقظ من النوم ويراها منشورة، في وقت أثارت الصورة الكثير من الانتقادات من قبل متابعيها.

كارول سماحة تعبّر عن خوفها بعد الولادة

بعد أن أعلنت كارول سماحة خبر حملها، تستعدّ الفنانة لتعيش مرحلة الأمومة، فنشرت صورة مضحكة وهي طفل معلّق في الهواء ويطلب من والدته أن تترك الـ"فيس بوك" لتنزله، وأرفقت الصورة بتعليق: "أخشى أن يحصل هذا يوماً".

حلم جديد لأصالة

بسبب الضغوطات الكثيرة التي يعيشها الفنان فتحرمه التواصل مع الأشخاص الذي يُحبهم في أحيان كثيرة، عبّرت أصالة عن انزعاجها من هذا الأمر، وكتبت التغريدة الآتية: "والله لا أعلم كيف تمضي أيامي فما يفوتني من واجبات ومن تواصل أكثر مما أُنجز رغم أني لا أهدأ ولا أتروى ولا أؤجل وكثيرة الإنجازات وأحلم بالراحة".

متفرقات

نشرت ألين لحود صوراً من افتتاح فيلم "السر المدفون"، وهي برفقة أبطاله: عمار شلق وباسم مغنية. وهو فيلم لبناني يتحدّث عن المقاومة اللبنانية أيّام الاحتلال الإسرائيلي.

قام مروان خوري بعمل "ريتويت" لصورة جمعته بالفنان عاصي الحلاني والممثلة سيرين عبد النور في الستوديو أثناء تسجيل تتر مسلسل 24 قيراط.

نشرت نادين نسيب نجيم الإعلان الدعائي لمسلسل "تشيللو".

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