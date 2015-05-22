«التربية» تعتمد جداول امتحانات صفوف النقل من «11-3»

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات صفوف النقل من (3-11) للفصل الدراسي الثالث للتعليم العام الذي يشمل المدارس النموذجية والحكومية ومدارس الغد وتعليم الكبار، وجميع المدارس الخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم.

وحصلت «البيان» على نسخة من جداول الامتحانات قبل توزيعها على الطلبة والمدارس، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يونيو وتنتهي 22 من الشهر ذاته، وحددت الوزارة زمن الامتحان من 9:30 إلى 11:20 صباحاً، على أن يمتحن طلبة الصفوف (3-5) في أربع مواد دراسية (اللغة الانجليزية والرياضيات واللغة العربية والتربية الاسلامية) وينهون امتحاناتهم في 17 يونيو.

أما طلبة الصفوف من (6-9) فيمتحنون في نفس المواد الأربعة الرئيسية إضافة إلى مادة العلوم، وينهون امتحاناتهم في 18 من الشهر ذاته. وطلبة صفوف (10 و11 و12) يمتحنون في الأربع مواد الاساسية إضافة إلى 6 مواد أخرى هي: (كيمياء – فيزياء – جغرافيا – احياء - تاريخ –اقتصاد)، كل حسب صفه.

وأكدت الوزارة أن إدارة التقويم والامتحانات حرصت على توزيع المواد بشكل متسلسل بحيث يرتاح الطلبة في المراجعة والمذاكرة، وخاطبت الوزارة الجهات المعنية والمناطق التعليمية للاستعدادات للامتحانات، والتأكيد على إدارات مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الخاص التي تطبق منهاج الوزارة بإخطار كافة جهات الاختصاص المعنية بتوفير المواصلات للطلبة ومواعيد الامتحانات حسب الجدول المعتمد.