بالفيديو.. أسامة الشيخ: "الله اختار لى السجن كما اختاره لنبيه يوسف"

عبر أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، عن الفترة التى قضاها فى محبسه على خلفية اتهامه بقضايا فساد وإهدار المال العام داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، عن أنها فترة اجتباء من ربنا وليس ابتلاء.

وقال الشيخ، هذه تجربة لا أعتبرها ابتلاء، لكنها اجتباء ورضا من الله، كما أنها فترة كانت لإصلاح نفسه ومحاسبتها.

وأضاف الشيخ خلال حواره ببرنامج "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة" قائلاً: "ربنا ادانى فرصة كى أصلح نفسى، وعلشان اقعد وحدى وأحاسب نفسى"، وأضاف: "ربنا اختارنى للسجن، كما اختاره لنبيه يوسف".

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