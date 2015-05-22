اختفاء صور وأخبار الأمير تميم من الوكالة القطرية والمواقع الإخبارية

شهدت المواقع الإخبارية القطرية اختفاءً كبيرًا لأخبار الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، حيث جرت العادة أن تكون أخبار الأمير تميم فى مقدمة الأخبار للوكالة الرسمية القطرية، وتكون الأخبار عبارة عن زيارات الأمير تميم أو مقابلاته أو الإعلان عن حضور مناسبة، فى حين غابت مثل هذه الأخبار لليوم الثالث على التوالى من على الصفحة الرئيسة للوكالة الرسمية القطرية.

وفى صحيفة "العرب" القطرية، أصبح الخبر لأول فى الموقع الإلكترونى للجريدة خبرًا عن نادى الريان، رغم أنها أيضًا معنية بأخبار الأمير تميم.

كما غاب أى خبر يتعلق بالأمير تميم عن الصفحة الرئيسية لجريدة "الراية" القطرية فى جميع أقسام الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة.



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وكالة الأنباء القطرية خالية من أى صور أو أخبار عن تميم



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جريدة العرب القطرية



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جريدة الرأية

- وسائل إعلام خليجية: غموض حول مصير أمير قطر بعد غيابه عن المناسبات