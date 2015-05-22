أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اختفاء صور وأخبار الأمير تميم من الوكالة القطرية والمواقع الإخبارية

Google+ Print
شهدت المواقع القطرية اختفاءً كبيرًا لأخبار الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، حيث جرت العادة أن تكون أخبار الأمير تميم فى مقدمة الأخبار للوكالة الرسمية القطرية، وتكون الأخبار عبارة عن زيارات الأمير تميم أو مقابلاته أو الإعلان عن حضور مناسبة، فى حين غابت مثل هذه الأخبار لليوم الثالث على التوالى من على الصفحة الرئيسة للوكالة الرسمية القطرية.

وفى صحيفة "العرب" القطرية، أصبح الخبر لأول فى الموقع الإلكترونى للجريدة خبرًا عن نادى الريان، رغم أنها أيضًا معنية بأخبار الأمير تميم.

كما غاب أى خبر يتعلق بالأمير تميم عن الصفحة الرئيسية لجريدة "الراية" القطرية فى جميع أقسام الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة.

وكالة الأنباء القطرية خالية من أى صور أو أخبار عن تميم -اليوم السابع -5 -2015
>

وكالة الأنباء القطرية خالية من أى صور أو أخبار عن تميم

جريدة العرب القطرية -اليوم السابع -5 -2015
>

جريدة العرب القطرية

جريدة الرأية -اليوم السابع -5 -2015
>

جريدة الرأية


>- وسائل إعلام خليجية: غموض حول مصير أمير قطر بعد غيابه عن المناسبات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365