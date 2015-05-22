أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سقوط شبكة دعارة سودانية تُمارس الرزيلة مع الأثرياء العرب بالدقى

Google+ Print
سقوط شبكة دعارة سودانية تُمارس الرزيلة مع الأثرياء العرب بالدقى سقوط شبكة دعارة سودانية تُمارس الرزيلة مع الأثرياء العرب بالدقى
نجحت مباحث الآداب بالجيزة، بقيادة اللواء عماد عكاشة فى القبض على دعارة سودانية، أثناء ممارستهن الرذيلة مع أثرياء عرب.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن الشبكة تضم 3 ساقطات يحملن الجنسية السودانية يستقطبن راغبى المتعة الحرام من أجل المال.

وعثر داخل شقة المتهمات فى شارع يثرب بالدقى على كمية من الأقراص الجنسية وحبوب منع الحمل ومخدرات، وتم ضبط قواد، وأمر اللواء محمود فاروق مدير المباحث بتحرير المحضر رقم 7937 لسنة 2015 بالواقعة.

موضوعات متعلقة:
>حبس فتاتين تمارسان الدعارة مقابل 300 جنيه للساعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل