سقوط شبكة دعارة سودانية تُمارس الرزيلة مع الأثرياء العرب بالدقى

نجحت مباحث الآداب بالجيزة، بقيادة اللواء عماد عكاشة فى القبض على شبكة دعارة سودانية، أثناء ممارستهن الرذيلة مع أثرياء عرب.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن الشبكة تضم 3 ساقطات يحملن الجنسية السودانية يستقطبن راغبى المتعة الحرام من أجل المال.

وعثر داخل شقة المتهمات فى شارع يثرب بالدقى على كمية من الأقراص الجنسية وحبوب منع الحمل ومخدرات، وتم ضبط قواد، وأمر اللواء محمود فاروق مدير المباحث بتحرير المحضر رقم 7937 لسنة 2015 بالواقعة.

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