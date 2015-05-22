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لو شعرت بإجهاد أو ضغطك عالى.. اضرب خلطة شيكولاتة سوداء بشاى أخضر

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لو شعرت بإجهاد أو ضغطك عالى.. اضرب خلطة شيكولاتة سوداء بشاى أخضر لو شعرت بإجهاد أو ضغطك عالى.. اضرب خلطة شيكولاتة سوداء بشاى أخضر
كشفت دراسة جديدة وهى الأولى من نوعها عن أن الشيكولاتة السوداء والشاى الأخضر يمكن أن يكونا مزيجًا مثاليًا لمعالجة الإجهاد فى منتصف اليوم.

وأوضح الباحثون عبر موقع صحيفة “The Telegraph”، البريطانية أن الشيكولاتة السوداء والشاى الأخضر يمكن أن يكونا أفضل مزيج لزيادة الطاقة، ويمكن أن يكون هذا المزيج منتجا جديدا فى السوق.
>وفى هذه الدراسة العلمية برعاية شركة هيرشى، اختبر الباحثون فى جامعة ولاية أريزونا الشمالية الردود العقلية للمشاركين الذين تناولوا الشيكولاتة الداكنة.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الشيكولاتة الداكنة مع الحامض الأمينى "إل الثيانين"، وهو مادة موجودة فى الشاى الأخضر، حدث لهما انخفاض فوري فى ضغط الدم.

وقال لارى ستيفنز، وهو أستاذ فى العلوم النفسية فى جامعة “NAU”، إن الشيكولاتة التى تحتوى على مستوى عال من الكاكاو مع الثيانين أمر جيد للقلب، حيث ينخفض ضغط الدم وتساعد على الانتباه واليقظة.

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة، التى نشرت فى دورية تنظيم الأعصاب، هى الأولى من نوعها التى تتكلم عن آثار الشيكولاتة على الانتباه فى الدماغ.
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