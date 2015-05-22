محمد صبري يكشف عن ' لعبة ' مع الزمالك لضم مصطفى فتحي

هو امتداد لجيل من الموهوبين بالقدم اليسرى في نادي الزمالك والأمثلة كثيرة سواء طارق يحيى أو خالد الغندور أو محمود عبد الرازق "شيكابالا".. هكذا تحدث محمد صبري أيقونة النادي الأبيض عن اكتشافه مصطفى فتحي.

وضم الزمالك مصطفى فتحي من نادي بلقاس قيمة الشرط الجزائي في عقده ليصبح أحد أبرز لاعبي الفريق الأبيض كلما لمس الكرة سواء في وجود أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا مرورا بمحمد صلاح وأخرهم جوزفالدو فيريرا الذي يعتمد عليه أساسيا.

ويروي محمد صبري نجم الزمالك في التسعينات في حواره مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة عن كيفية اكتشافه الموهبة مصطفى فتحي صاحب الـ21 عاما. وينقله FilGoal.com.

والتالي قاله محمد صبري على لسانه..

منذ أول نظرة لمحت فيها مصطفى فتحي تيقنت من أنه موهبة عظيمة مدفونة. واكتشفته بالصدفة عندما كنت أفطر في رمضان بنادي نبروه. واللعب قبل أذان المغرب له نكهة خاصة.

وجدت لاعبا مميزا فقلت له "خد يابني هنا. انت بتلعب فين"، فأجاب الشاب "أنا بلعب في بلقاس ولا يشركونني".

مكث معي مصطفى فتحي 15 يوما في نبروه أحاول أتأكد من موهبته وبالفعل وجدت لاعب كرة موهوب جدا ومع الكرة الحديثة سيصنع مفاجآت ممتازة. وأشركته في مباراة وقدم أداء راقيا.

حكاية مصطفى فتحي - كيف لعب نجم التسعينات دورا في انتقاله للزمالك

كان هناك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 100 ألف جنيه وهذا مبلغ كبير بالنسبة للأندية الصغيرة. ونادي المصري البورسعيدي أراد ضمه مقابل 300 ألف جنيه.

اتصلت بحلمي طولان المدير الفني للزمالك وقتها وعرضت عليه الأمر وكان هناك ثقة في كوني إبنا من أبنائه. فقال لي أريد أن أشاهده.

قمنا بالتحضير لإقامة مباراة ودية بين الزمالك ونبروه واتفق معي حلمي طولان أنه إذا قام ووقف على الخط سأقوم بإخراج مصطفى فتحي من الملعب.

بعد 10 دقائق وجدت طولان يقف وإشارة من أسامة نبيه المدرب العام لأقوم بإخراج مصطفى فتحي وفي نفس الوقت كانت العقود جاهزة ليقوم اللاعب بالتوقيع ويحصل الزمالك على موهبة ستنفعه لسنوات.

انتقدني الناس في المنصورة قالوا لي كان من الممكن أن يتم بيعه بسعر أكبر لكن الموضوع بسيط بالنسبة لي .. الأولوية للزمالك دائما.