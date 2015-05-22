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طارق يحيي لـ في الجول: سأرحل عن الإسماعيلي لو استمر ما يحدث!

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طارق يحيي لـ في الجول: سأرحل عن الإسماعيلي لو استمر ما يحدث! طارق يحيي لـ في الجول: سأرحل عن الإسماعيلي لو استمر ما يحدث!

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي الإسماعيلي انه قرر بشكل نهائي عدم الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل "لو استمر الأوضاع كما هي ولم تتم الصفقات".

وأوضح طارق يحيي لـFilGoal.com أنه "حتى الآن لم يتم التعاقد أو إنهاء المفاوضات مع أي لاعب من الذين حددت أسمائهم وهو شيء غير مقبول".

وأضاف " طلبت التعاقد مع عدد معين من اللاعبين لخبرتهم بالتواجد في الدوري الممتاز ويحتاجهم الفريق لتحقيق طموحاته".

وأتم يحيي أنه حدد أسماء اللاعبين وأبلغ الإدارة باستعداده للتدخل في المفاوضات لإقناع اللاعبين.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 29 مباراة في الدوري المصري.

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