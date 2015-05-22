الزمالك يوضح لـ في الجول.. قيمة الرعاية الحقيقية مع بريزنتيشن

في يوليو من عام 2014 أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع شركة بريزنتيشن للدعاية والإعلان للحصول على حقوق البث مقابل 86 مليون جنيه في أربع سنوات. لكن مرتضى منصور رئيس النادي أكد أن عقده يتخطى قيمة ما حصل عليه الأهلي. أين الحقيقة؟

وتعاقد الأهلي مع بريزنتيشن لثلاث سنوات مقبلة وما تبقى من الموسم الجاري مقابل 120 مليون جنيه بما يعادل 40 مليون جنيه سنويا.

وتداولت بعض التقارير صورة العقد المبرم بين الزمالك وبريزنتيشن والذي يفيد بحصول الزمالك على 86 مليون جنيه في أربع سنوات نظير حقوق البث بما يعادل 21.5 مليون جنيه سنويا.

ويستعرض FilGoal.com حقيقة قيمة رعاية الزمالك مع شركة بريزنتيشن..

قال مرتضى منصور عبر قناة الحياة يوم الخميس: "اتطلعت على عقد الأهلي وتأكدت من أن عقد الزمالك مع بريزنتيشن يزيد عنه بثلاث ملايين جنيه". (طالع التفاصيل)

وأكد عمرو وهبي مدير تسويق شركة بريزنتيشن لـFilGoal.com يوم الخميس "الزمالك لم يطلب زيادة قيمة التعاقد. وكل ما تحدثنا حوله هو التأكيد على تفعيل البنود المتفق عليها سلفا".

وأضاف "الزمالك مثلا أراد التأكيد على التزامنا ببند في حالة تتويج الفريق بالدوري المصري سيحصل على خمسة ملايين جنيه. بجانب أمور أخرى".

وحول ما إذا كان الأهلي يزيد عن الزمالك أو العكس في قيمة التعاقد أجاب "لا أستطيع أن أقول من أكثر لأننا مع الزمالك حصلنا على حقوق بث كل مبارياته سواء محليا أو إفريقيا. لكن الأهلي حصلنا على بث مباريات الدوري فقط".

وشدد "الفارق ليس كبيرا ولن أقول من أكثر حتى لا نفتعل أزمة بلا داعي".

قصة الـ86 مليون جنيه

عندما أعلن الزمالك عن توقيع التعاقد مع بريزنتيشن بقيمة 21.5 مليون جنيه سنويا. كان الأهلي في ذلك الوقت يبرم اتفاقا مع غرفة صناعة الإعلام بقيمة 40 مليون جنيه.

ولم يحصل الأهلي على قيمة ما تعاقد معه مع غرفة صناعة الإعلام كاملا وأقدم على فسخ التعاقد والارتباط ببريزنتيشن.

بريزنتيشن تفوز بحقوق بث مباريات الأهلي لـ3 سنوات بـ120 مليون جنيه

وذكر مصدر بالزمالك لـFilGoal.com أن الإدارة المالية في ذلك الوقت قامت بتسريب عقود بريزنتيشن للإعلام فقام مرتضى منصور بتغييرها كاملة.

وطلب الزمالك من بريزنتيشن تعديل قيمة التعاقد على حقوق البث ونجح النادي الأبيض في حينه أن يرفع قيمة الرعاية التي تشمل البث ورعاية الفريق الأول من 46 مليون جنيه في السنة إلى 56 مليون جنيه.

وترعى شركة بريزنتيشن فريق الزمالك بالإضافة لحصول الشركة على حقوق البث مقابل "حد أدنى" 56 مليون جنيه.

ويشمل التعاقد حصول الزمالك على نسبة من الأرباح إذا ما تخطت حد معين. بجانب بعض الامتيازات التي تتعلق بمكافآت الفوز والبطولات التي يشارك فيها وقامت الشركة الراعية بمنح الزمالك حافلة خاصة.

ووفقا لما سبق فإن الزمالك قد أبرم اتفاقا مع بريزنتيشن يحصل بمقتضاه في أربع سنوات على 224 مليون جنيه على الأقل بحسب الأرباح التي تحققها الشركة والبطولات التي يحصدها النادي الأبيض.