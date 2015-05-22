دفاع شبكة الخلايا النوعية: الأحراز لا تحتوى على أى دلائل إدانة ضد المتهمين

قال أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية " شبكة الخلايا النوعية" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أحراز القضية التى تم فضها فى جلسة الأربعاء لا يوجد بها أى أدلة تدين المتهمين، وكلها عبارة عن هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر خاصة بالمتهمين وكتب مصرح بتداولها داخل القطر المصرى ولا يعاقب عليها القانون.

وأضافت هيئة الدفاع، حتى الرسائل النصية الواردة فى الكشوف الصادرة من شركات الاتصالات بعد تفريغ محتوى الشرائح والهواتف المحمولة التى تم ضبطها مع المتهمين، لا تمثل دليل إدانة ضدهم، حسب زعم الهيئة.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة قد قررت فى جلسة أمس تأجيل نظر جلسات القضية لجلسة 25 مايو المقبل لاستكمال فض الأحراز وعرض عدد من المتهمين على الطب الشرعى لبيان ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب من عدمه.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات بمختلف أنواع الجمهورية من بينها الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، والتى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات، فضلا عن تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، واقتحام محطة وقود إمارات مصر.