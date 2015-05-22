"واتس آب اليوم السابع": انفجار فى ميدان سوارس بالمعادى

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "واتس آب اليوم السابع"، "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء نبأ عن وجود انفجار وقع فى ميدان سوارس بالمعادى.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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>http://www.youm7.com/story/2015/5/21/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9--%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7/2191188#.VV4iIvmqqko

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