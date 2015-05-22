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"واتس آب اليوم السابع": انفجار فى ميدان سوارس بالمعادى

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"واتس آب اليوم السابع": انفجار فى ميدان سوارس بالمعادى "واتس آب اليوم السابع": انفجار فى ميدان سوارس بالمعادى
استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "واتس آب اليوم السابع"، "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء نبأ عن وجود انفجار وقع فى ميدان سوارس بالمعادى.

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"واتس آب اليوم السابع": انقطاع الكهرباء فى شارع المنتزه بمصر الجديدة
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