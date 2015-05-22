"المركزى للإحصاء": الشرقية ثالث المحافظات الأعلى كثافة سكانية

قال فوزى محمد حلمى، مدير مكتب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بمحافظة الشرقية، إن المحافظة هى ثالث المحافظات الأعلى كثافة سكانية على مستوى الجمهورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد سكان الشرقية طبقا لآخر الإحصائيات 6 ملايين و500 ألف نسمة، مشير إلى أن نسبة المواليد على مستوى الجمهورية فى إحصاء عام 2014 بلغت 2 مليون و600 ألف نسمة مقابل نسبة وفاة حوالى 500 ألف متوفى بموجب زيادة سكانية 2 مليون و100 ألف نسمة، مضيفا أن نسبة الشرقية فى تلك الزيادة 7.4%.
>"أمن الشرقية" يقتل مسجلا ويضبط آخر بحوزته ذخيرة فى واقعة "استشهاد المجند"