"المركزى للإحصاء": الشرقية ثالث المحافظات الأعلى كثافة سكانية

قال فوزى محمد حلمى، مدير مكتب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بمحافظة الشرقية، إن المحافظة هى ثالث المحافظات الأعلى كثافة سكانية على مستوى الجمهورية.

وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد سكان الشرقية طبقا لآخر الإحصائيات 6 ملايين و500 ألف نسمة، مشير إلى أن نسبة المواليد على مستوى الجمهورية فى إحصاء عام 2014 بلغت 2 مليون و600 ألف نسمة مقابل نسبة وفاة حوالى 500 ألف متوفى بموجب زيادة سكانية 2 مليون و100 ألف نسمة، مضيفا أن نسبة الشرقية فى تلك الزيادة 7.4%.

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