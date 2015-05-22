"مكافحة وعلاج الإدمان": توحيد خطبة الجمعة اليوم للحديث عن أضرار المخدرات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف بشأن توحيد خطبة الجمعة اليوم، وهى أول جمعة فى شهر شعبان، للحديث عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء لتنفيذ الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات وتواكبًا مع اليوم العالمى لمكافحة التدخين.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم الاتفاق على قيام وزارة الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة كل ثلاثة أشهر لتتناول مشكلة التدخين وتعاطى المخدرات، وسيتم البدء من الجمعة اليوم، لافتة إلى أن إحصاءات تعاطى المواد المخدرة فى مصر، تشير إلى أن نسبة التعاطى تزيد على 10% من السكان، وأنها نسبة تمثل أكثر من ضعف المعدلات العالمية التى تصل إلى 5%، كما بلغت نسبة المدمنين فى مصر 2.4%، بالإضافة إلى تدنى سن بداية التعاطى لمرحلة الطفولة والمراهقة، وتراجع لدور الأسرة فى المواجهة، حيث إن 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين.