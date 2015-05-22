نور فرحات يدعو الحكومة للتحاور مع أحزاب "مبادرة المشروع الموحد"

دعا الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الحكومة لعقد حوار مع الأحزاب المشاركة فى مبادرة مشروع القانون الموحد، والتى عقدت ورش عمل للخروج بمشروع لقانون انتخابات موحد وقامت بإرسال مسودة لرئاسة الجمهورية.

وأضاف القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لـ"اليوم السابع" أنه يثمن جهود التوافق حول المبادرة، وتابع: "أرجو أن تجد صدى لدى الرئيس ولدى الحكومة".

- نص مسودة قانون الانتخابات لمبادرة "المشروع الموحد"