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إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالسويس أول يونيو

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إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالسويس أول يونيو إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالسويس أول يونيو
بدأت اليوم الخميس بلجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات لامتحان الشهادة الإعدادية، أعمال تصحيح إجابات الامتحانات التى انتهت أمس الأربعاء، وشارك فى أعمال التصحيح ما يقرب من 600 معلم فى مختلف تخصصات التدريس.

وأكد أحمد هاشم، رئيس لجنة تقدير الدرجات، أن أداء المعلمين اليوم اتسم بأعلى درجات الانضباط والنظام والدقة فى أعمال التصحيح، فيما صرح عماد محمود، رئيس لجنة النظام والمراقبة، بأن التقديرات الأولية تشير إلى نتائج مبشرة للنتيجة العامة للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وفى شأن الشهادة الابتدائية قال ماهر حافظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الابتدائية، إن أعمال الكنترول تسير بشكل منتظم وأن تصحيح أوراق الإجابات يبدأ من السبت 23/5 ولمدة أسبوع.

وبخصوص موعد إعلان نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية فقد صرح عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس بأن نتائج الشهادتين سوف تعلن نهاية الأسبوع الأول من يونيو المقبل متمنيًا التفوق لكل الطلاب.

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مصر 365