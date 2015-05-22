أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ جنوب سيناء يلتقى مستثمرى دهب لتطوير الاستثمارات بالمدينة

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء يلتقى مستثمرى دهب لتطوير الاستثمارات بالمدينة محافظ جنوب سيناء يلتقى مستثمرى دهب لتطوير الاستثمارات بالمدينة
عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاء مع مستثمرى مدينة دهب اليوم للوقوف على مشكلاتهم ودراسة أنسب السبل للنهوض بالمدينة، وتنشيط الحركة السياحية بها، نظرا لطبيعة المدينة السياحية ولإشتغال حوالى 90 % من سكان المدينة بالعمل فى مجال السياحة.

واستمع المحافظ للمشكلات والمقترحات تمهيدا لعقد مؤتمر للمستثمرين على مستوى المحافظة، فى يوليو 2015 بحضور وزير السياحة والاستثمار والوزراء المعنيين، حيث تلخصت فى المطالبة بإلغاء التفويج للسائحين القادمين من شرم الشيخ دهب، وتوفير سيارتين شرطة متحركتين لتأمين الطريق، وتقنين الأوضاع وحل مشكلة المحاضر المترتبة عليها، الإنتهاء من رصف وتجميل أهم الشوارع، التى يسلكها الزائر بالمدينة وهى المشربة والمليل، والفنار وطريق العصلة البلوهول، ايجاد حلا لمشكلة المشروعات المتعثرة للتخلص من الواجهات الخرسانية بالمدينة.

كما طالبوا بالغاء حق استغلال حرم البحر حتى عودة نسب الاشغال لمعدلاتها الطبيعية، توصيل المرافق لمنطقة وادى قني، دعم المشروعات الجاذبه مثل قرية دهب الرياضية الترفيهية ومول دهب السياحي، ومشروع متحف الأحياء البحرية، وانشاء طريق برى ساحلى لربط مدينة دهب بمنطقو نبق بشرم الشيخ والذى يوفر 45 كم، والإعلان عن الخريطة الإستثمارية للمدينة لجذب الإستثمار، انشاء ميناء لليخوت بالمدينة ودراسة الخط الملاحى بين دهب ومدينة مقنى اسوة بالخط الذى يربط طابا بميناء العقبة الأردني، تطوير منطقة الاجونا واضائتها بالطاقة الشمسية لتكون اول منطقة تدريب ليلى للكايتمسط سيرف فى العالم، تجميل وتطوير أهم مزار سياحى بالمدينة وهو منطقة الغطس بالبلوهول، تجهيز الشاطئ العام بمسرح ليلى مفتوح لإقامة الحفلات الرسمية والمهرجانات واستقبال المؤتمرات، تطوير مرسى المسطحات المائية بالخدمات اللازمة لأستقبال السائحين

وقد اثنى المحافظ على تلك الطلبات والمقترحات التى من شانها زيادة الجذب السياحي، ووضع دهب بموقع متميز على الخريطة السياحية العالمية.

واصدر المحافظ قرارات فورية حيث قرر الإعلان عن مواعيد التفويج للافواج السياحية مع مراعاة توقيتات الطيران، مع وضع ارقام الشرطة والمدينة بعدة لغات، وازالة اية تعديات جديدة من على اراضى الدولة، اما بالنسبه لواضعى اليد فيتم حاليا رفع الإحداثيات لتقييم وضعهم.

وبالنسبة لمشكلة المشروعات المتعثرة صرح المحافظ انه سيتم اعطاء مهلة للجادين، الذين قاموا بالبناء بنسب معينه، اما بالنسبة للذين لم ينفذوا فيتم سحب الأرض منهم طبقا للقانون، ووعد المحافظ بتخفيض قيمة حق استغلال حرم البحر لنسبة قد تصل الى 50 % بعد الدراسة لحين عودة السياحه لمعدلاتها الطبيعية،وبالنسبة لاقامة مكان ترفيهى اشار المحافظ لأنشاء نادى اجتماعى بالمدينة بتكلفة 3 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل