محافظ جنوب سيناء يلتقى مستثمرى دهب لتطوير الاستثمارات بالمدينة

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاء مع مستثمرى مدينة دهب اليوم للوقوف على مشكلاتهم ودراسة أنسب السبل للنهوض بالمدينة، وتنشيط الحركة السياحية بها، نظرا لطبيعة المدينة السياحية ولإشتغال حوالى 90 % من سكان المدينة بالعمل فى مجال السياحة.

واستمع المحافظ للمشكلات والمقترحات تمهيدا لعقد مؤتمر للمستثمرين على مستوى المحافظة، فى يوليو 2015 بحضور وزير السياحة والاستثمار والوزراء المعنيين، حيث تلخصت فى المطالبة بإلغاء التفويج للسائحين القادمين من شرم الشيخ دهب، وتوفير سيارتين شرطة متحركتين لتأمين الطريق، وتقنين الأوضاع وحل مشكلة المحاضر المترتبة عليها، الإنتهاء من رصف وتجميل أهم الشوارع، التى يسلكها الزائر بالمدينة وهى المشربة والمليل، والفنار وطريق العصلة البلوهول، ايجاد حلا لمشكلة المشروعات المتعثرة للتخلص من الواجهات الخرسانية بالمدينة.

كما طالبوا بالغاء حق استغلال حرم البحر حتى عودة نسب الاشغال لمعدلاتها الطبيعية، توصيل المرافق لمنطقة وادى قني، دعم المشروعات الجاذبه مثل قرية دهب الرياضية الترفيهية ومول دهب السياحي، ومشروع متحف الأحياء البحرية، وانشاء طريق برى ساحلى لربط مدينة دهب بمنطقو نبق بشرم الشيخ والذى يوفر 45 كم، والإعلان عن الخريطة الإستثمارية للمدينة لجذب الإستثمار، انشاء ميناء لليخوت بالمدينة ودراسة الخط الملاحى بين دهب ومدينة مقنى السعودية اسوة بالخط الذى يربط طابا بميناء العقبة الأردني، تطوير منطقة الاجونا واضائتها بالطاقة الشمسية لتكون اول منطقة تدريب ليلى للكايتمسط سيرف فى العالم، تجميل وتطوير أهم مزار سياحى بالمدينة وهو منطقة الغطس بالبلوهول، تجهيز الشاطئ العام بمسرح ليلى مفتوح لإقامة الحفلات الرسمية والمهرجانات واستقبال المؤتمرات، تطوير مرسى المسطحات المائية بالخدمات اللازمة لأستقبال السائحين

وقد اثنى المحافظ على تلك الطلبات والمقترحات التى من شانها زيادة الجذب السياحي، ووضع دهب بموقع متميز على الخريطة السياحية العالمية.

واصدر المحافظ قرارات فورية حيث قرر الإعلان عن مواعيد التفويج للافواج السياحية مع مراعاة توقيتات الطيران، مع وضع ارقام الشرطة والمدينة بعدة لغات، وازالة اية تعديات جديدة من على اراضى الدولة، اما بالنسبه لواضعى اليد فيتم حاليا رفع الإحداثيات لتقييم وضعهم.

وبالنسبة لمشكلة المشروعات المتعثرة صرح المحافظ انه سيتم اعطاء مهلة للجادين، الذين قاموا بالبناء بنسب معينه، اما بالنسبة للذين لم ينفذوا فيتم سحب الأرض منهم طبقا للقانون، ووعد المحافظ بتخفيض قيمة حق استغلال حرم البحر لنسبة قد تصل الى 50 % بعد الدراسة لحين عودة السياحه لمعدلاتها الطبيعية،وبالنسبة لاقامة مكان ترفيهى اشار المحافظ لأنشاء نادى اجتماعى بالمدينة بتكلفة 3 مليون جنيه.