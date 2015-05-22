اهالي الدقهلية يصرخون «أين المرور»

سادت حالة من الاستياء والغضب بين اهالى محافظة الدقهلية؛ بسبب انتشار سيارات بدون لوحات معدنية وبزجاج معتم “فامية” فى غياب تام لإدارة مرور الدقهلية.

وازداد تخوف المواطنين من أن تساعد السيارات بدون اللوحات المعدنية في انتشار الجرائم والاعمال الإرهابية وصعوبة ضبط الجناه. فيما أفاد مصطفى ابو المجد، أحد سكان مدينة المنصورة، أن انتشار السيارت بدون اللوحات المعدنية اصبح أمر غاية فى الخطورة والأهمية لأنه يهدد حياة المواطنين وأمنهم. وتسالت نجلاء محمد: “نفسى افهم فين الكماين وفين الأمن يلموا العربيات دى من الشوارع يعنى انا لو عربية قتلتنى هيجبوها ازاى وهيا من غير نمر ؟”.