محافظ قنا : يطلق حملات توعية بمخاطر استخدامات الزئبق فى الأجهزة الطبية

اصدر السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، تعليماته لمسئولي الصحة بالمحافظة بضرورة نشر الفكر التوعوي بمخاطر استخدامات الزئبق على المواطنين والبيئة، وذلك فى إطار الحملة التي تنظمها اللجنة الوطنية لدراسة استخدامات الزئبق، بالتنسيق مع مديريات الصحة على مستوي الجمهورية، نظرًا لخطورته على الصحه العامه والبيئه.

> واكدت التوصيات على ضرورة إتباع وسائل الوقاية الشخصية عند التعامل مع مخلفات الزئبق بشكل مباشر، كاستخدام الكمامات والنظارات والقفازات الطبية كإجراءات احترازية لمنع وقوع الإصابة، والتأكيد علي ضرورة التخلص الأمن من المخلفات الطبية، التي تحتوي علي الزئبق بجميع المستشفيات والوحدات داخل نطاق المحافظة، عن طريق إعداد صناديق خاصة لها.

> وأوصى المحافظ بضرورة إعداد النشرات والمجلات وعقد الندوات الإرشادية للعاملين بالمستشفيات، لتوضيح أساليب وطرق الاستخدام الأمن للأجهزة التي تحتوي علي الزئبق، مع وضع خطة زمنية للتخلص التدريجي منها مطالبًا بتعميم استخدام البدائل المتاحة بحلول عام 2020م.