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"واتس آب اليوم السابع": تقاعس شرطة تنفيذ أحكام العباسية عن ضبط "النصابين"

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسلت إحدى القارئات، استغاثة للنائب العام ووزير الداخلية، بعد تقاعس شرطة تنفيذ الأحكام، عن القبض على المواطنة نيفين م رش، المتهمة بالنصب والاستيلاء، على أموال عدد من المواطنين بحدائق القبة.

وأضافت القارئة فى استغاثتها: "لدينا أحكام صادرة بحق المتهمة بلغت 15 حكماً مختلفاً، إلا أن شرطة تنفيذ الأحكام بالعباسية عاجزة عن القبض عليها حتى الآن، برغم توصلنا إلى أماكن إقامتها، والأماكن التى تتردد عليها".

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اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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