بالفيديو.. ائتلاف سلفى يطالب بحذف قنوات الأطفال الشيعية من "نايل سات"

نشر ما يسمى بائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت، المعنى بمكافحة التشيع فى مصر ، تقريرا مرئيا عن القنوات الشيعية الموجهة للأطفال منها قناة "طه" التى تبث عبر النايل سات، حيث ظهر خلاله مجموعة من الأطفال يمارسون الطقوس الشيعية ومنها ضرب الذات بالكف.

كما تضمن التقرير مقاطع تشير إلى توجيهات صدرت عن عدد من القيادات السياسية الشيعية فى إيران وحزب الله بشأن تأسيس مزيد من القنوات الشيعية.

ووجه مؤسس الائتلاف ناصر رضوان، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والنائب العام بضرورة النظر إلى البلاغ الذى تقدم به قبل أسابيع للمطالبة بإغلاق القنوات الشيعية التى تبث عبر النايل سات.