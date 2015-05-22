النظافة تحمي مولودك من الفتق السري

المتعارف عليه طبياً أن الطبيب المولد يقوم بقطع الحبل السري للمولود بعد الولادة بآلات جراحية معقمة، ويتم ربط الجزء المتصل بجدار بطن الطفل بمشبك خاص، ناعم من مادة البلاستيك محكم الغلق. ويبقى مشبوكاً ببقايا الحبل السري؛ حتى يسقطا معاً ابتداءً من اليوم الرابع وحتى اليوم العاشر، حتى تتم عملية سقوط الحبل السري بأمان على الأم الالتزام ببعض القواعد والنظافة التامة، منعاً من حدوث الفتق السري!

مع الدكتور وائل البنا، استشاري أمراض النساء والتوليد ومدير مستشفى «حواء كلينك» بالمنيل، كان لقاؤنا؛ للتعرف على خطوات العناية.

* تتم عملية سقوط الحبل السري بأن تتحول من مادة هلامية بيضاء رمادية اللون إلى نسيج جاف رمادي، أو أسود اللون يضمر يوماً بعد يوم حتى يسقط تلقائياً.

* على الأم أن تواظب على تنظيف الحبل السري والجلد بكحول نقى مرتين في اليوم، وبعد السقوط تستمر عملية التنظيف حتى يبلغ الطفل أسبوعين من العمر.

* قد يظهر مكان السرة إفراز أحمر دموي، وهذه ظاهرة طبيعية وتستمر عشرة أيام، ويلتئم مكان السرة بعد ذلك.



* في بعض الأحيان يتبقى في منطقة السرة نسيج أحمر أو بمبي اللون، يؤدي إلى زيادة الإفرازات في هذه المنطقة، وهنا يقوم الطبيب بعملية مس هذا النسيج بمادة نترات الفضة بتركيز مناسب؛ حتى يضمر هذا الفتق.

* ثلاثة أشكال للسرة؛ الوضع الطبيعي أن يستوي جلد السرة مع جدار البطن، وأحياناً يلاحظ ارتفاع في مستوى الجلد في هذه المنطقة ليس مصحوباً بفتق سرى، ولا يلزم لهذه الحالة أي إجراء. فهي تزول مع الوقت.

* والشكل الثالث وجود فتق سرى في المنطقة، يؤدى إلى بروز السرة وارتفاعها عن مستوى الجلد، وهذا يعني وجود ضعف خلقي في هذه المنطقة يؤدي إلى بروز جزء من الأمعاء الدقيقة تحت الجلد، يستطيع الطبيب أن يشعر بحركتها.



* كما أن تقلصات الأمعاء في الشهور الأولى، والإمساك المستمر للمولود يساعد على بروز الفتق.

* وعن أفضل طرق المعالجة وأنجحها يقول الدكتور وائل البنا: هي المشمع اللاصق؛ وخطواتها كالآتي: ينام الطفل على ظهره وفى فمه سكاتة أو رضاعة أو حلمة الثدي حتى ينهمك في عملية المص ويهدأ.

* يقوم الطبيب بضغط خفيف على الفتق لإدخاله في تجويف البطن.



* جذب الجلد على جانبي السرة فوق الفتق بحيث يتم تلامس ثنيات الجلد.

* تقوم الممرضة أو الأم بلصق قطعة عريضة من المشمع اللاصق فوق السرة الغائرة تحت الجلد المتلامس.

* يترك المشمع حتى يسقط من على الجلد تلقائياً فترة تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، وتستمر الأم في حمام الطفل اليومي المعتاد، مع وجود البلاستر بطريقة حمام الإسفنجة.



* ولمعالجة الاحمرار أو الالتهابات بعد سقوط المشمع عليك بمحلول برمنجنات البوتاسيوم 1/ 8000 ومرهم هيدرو كورتيزون 1%، وتتكرر عملية اللصق بعد أيام من إزالتها.