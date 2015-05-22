الولايات المتحدة تصدر 2000 صاروخ مضاد للدبابات للجيش العراقى

ذكرت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة ستورد للعراق 2000صاروخ مضادة للدبابات لمساعدته فى الحرب ضد ميليشيات تنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن ستيف وارن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس فى واشنطن قوله إن الاسلحة يمكن أن تصل إلى العراق فى غضون الاسبوع المقبل.

وأشار وارن إلى أن الولايات المتحدة ستتوسع فى توريد الأسلحة الأخرى إلى العراق ومن بينها الذخائر.

أضاف وارن أن ما تم تصديره إلى العراق فى الشهر الماضى بلغ أكثر من 20 مليون طلقة بالإضافة إلى الاسلحة الخفيفة و12 ألف طلقة هاون سلمت للجيش العراقي.

كان أحد كبار المسؤولين فى الإدارة الأمريكية صرح أمس الاربعاء بأن الولايات المتحدة وعدت رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى خلال زيارته لواشنطن فى أبريل الماضى بالتعجيل فى تسليم الأسلحة المطلوبة.

ويتناقض ذلك مع اصرار البيت الابيض خلال زيارة العبادى على انه لم يطلب مباشرة من الرئيس باراك اوباما مساعدات اسلحة اضافية للجيش العراقي.

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