بريطانية تفقد 24 كيلو من وزنها خلال 4 شهور رغم تناول كميات طعام أكبر

لكى تنقص وزنك تحتاج أن تقلل كميات الطعام الذى تأكله، ولكن فى حالة إيما باوى لم يحدث ذلك، حيث استطاعت أن تقلل من وزنها حوالى 24 كيلو فى 4 أشهر فقط من خلال تناول كميات أكبر من الطعام مما كانت تتناوله من قبل، وهو ما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

بدأت قصة إيما باوى التى تبلغ 23 عاما عندما زادت فى الوزن لتصل إلى 95 كيلوجراما بعد ولادة طفلتها أوليفيا، وكانت إيما قد واجهت مشكلة كبيرة عندما حاولت استخدام لاصقة منع الحمل، ولكنها لم تكن مجدية فى حالتها بسبب الوزن الزائد، وهو ما كان إنذار يقظة لإيما من أجل ملاحظة وزنها الزائد.

كيف تعاملت إيما مع إنقاص الوزن؟

النظام الغذائى الذى اتبعته إيما خلال الـ4 أشهر

>تقول إيما: إنها غيرت من نمط حياتها من أجل أن تقلل من وزنها ولكنها اكتشفت أن كميات الطعام التى أصبحت تتناولها زادت عن ذى قبل، مضيفة أنها كانت تعيش على تناول الشوكولاتة والوجبات السريعة بسبب رعايتها لطفلتها التى كانت تأخذ كل وقتها، ولكن ما اختلف أنها أصبحت تعد طعامها بنفسها وتختار الأطعمة الصحية بدلا مما كانت تتناوله أما عن أنواع الأطعمة، فأنها أصبحت تتناول المكرونة وسلطات ومقليات.>وأشارت إيما إلى أنها أصبحت تتناول جميع أنواع الأطعمة الصحية، وتتناول ثلاث وجبات يوميا فيما كانت تتناول وجبة أو وجبتين فقط فيما قبل، فكانت تأكل فى وجبة الإفطار حبوب الذرة مثل Weetabix أو porridge، وفى وجبة الغذاء سلطة المكرونة التى كانت تعدها لنفسها فى المنزل من خلال خلط السلطة بالمكرونة وتناولها معا، وفى العشاء مقليات، أما عن الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية فكانت تتناول الزبادى والفواكه والمقرمشات قليلة السعرات.

أما عن التمارين الرياضية، فكانت تتبع نظاما يضم ممارسة السباحة والجرى واستخدام بعض أجهزة الجيم مثل vibrating plates.

جدير بالذكر أنها لم تكن تتناول وجبة الإفطار فيما قبل أبدا، وكانت تتناول كميات قليلة جدا من الأطعمة إلا أنها كانت تزيد بشكل سريع، ولكن عندما اتبعت النظام الصحى على الرغم من كمياته الكثيرة إلا أنها استطاعت أن تنقص فى الوزن سريعا ومازالت تقل فى الوزن، إلى أن وصلت حاليا إلى 71 كيلوجراما، بعد أن كانت تزن 95 كيلوجراما.

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