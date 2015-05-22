الخس هيخليك شبعان ويخلصك من الوزن الزائد

انتشرت السمنة بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بسبب الإكثار من تناول الأطعمة السريعة ذات السعرات الحرارية العالية، وقلة تناول الخضراوات التى تساعدك على التخلص من المزيد من الوزن الزائد، ومن هذه الخضراوات الخس.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن اهتمامك بنوعية الغذاء الذى تتناوله يعد من أهم العناصر التى تساعد على تخلصك من الوزن الزائد بشكل ملحوظ، ولذلك فى البداية يجب الحد من تناول الأطعمة السريعة.

وتتابع د. علا، أنه ينصح بتناول الخس أثناء تناولك للطعام، لأنه يحتوى على العديد من الفوائد الغذائية كفيتامين أ و ك و ه و ج و ب، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحد من الإصابة بالسرطان، ويحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد لأنه يشعرك بالشبع لفترات طويلة، ويساعد فى تنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخلة.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة الإكثار من تناول الخس لأنه يحسن فى عملية الهضم كما أنه يخلصك من السكريات فى الجسم ويحد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم.