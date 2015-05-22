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أول اختبار دم فى العالم لتشخيص الإصابة بالقولون العصبى

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أول اختبار دم فى العالم لتشخيص الإصابة بالقولون العصبى أول اختبار دم فى العالم لتشخيص الإصابة بالقولون العصبى
القولون العصبى "IBS" هو مرض شائع وخاصة داخل ، ويؤثر بشكل خاص على الأمعاء الغليظة، ويسبب العديد من الأعراض المزعجة مثل المغص وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك مع ظهور مخاط فى البراز، وهو مرض مزمن يجب السيطرة عليه على المدى البعيد، حسبما يؤكد الموقع الإلكترونى لمركز مايو كلينيك الطبى الأمريكى الشهير.

وتمكن مؤخراً فريق من العلماء بمركز سيدرز سيناى الطبى، والذى يتخذ من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مقراً له، من تطوير أول اختبار دم فى العالم للكشف عن الإصابة بمرض القولون العصبى، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأكد الباحثون أنه لا توجد أى اختبارات حالية لكشف الإصابة بمرض القولون العصبي، ولا توجد سوى بعض الفحوصات المؤلمة والتى قد تستغرق سنوات طويلة، لافتين أن هذا الاختبار الجديد سيساعد الأطباء على تشخيص المرض بشكل أسرع، وهو ما يعنى أن المرضى لن يشعروا بهذه الأعراض المؤلمة وقد يبدأون العلاج بشكل مبكر، وبالتالى ترتفع فرص الشفاء بشكل أكبر.

ويتميز الاختبار الجديد بالدقة والسرعة، ويكتشف الإصابة بالمرض عن طريق التعرف على وجود اثنين من الأجسام المضادة المتعلقة بالقولون العصبى ، وهما " Cdtb " و" anti-vinculin".

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة " PLOS ONE"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر مايو الجارى، وستذاع هذه النتائج خلال أسبوع الجهاز الهضمى 2015، والذى سيعقد فى مدينة واشنطن الأمريكية يوم الأحد القادم.


>أعراض القولون العصبى وأسبابه وطرق علاجه
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مصر 365

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