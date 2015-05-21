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وسائل إعلام خليجية: غموض حول مصير أمير قطر بعد غيابه عن المناسبات

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وسائل إعلام خليجية: غموض حول مصير أمير قطر بعد غيابه عن المناسبات وسائل إعلام خليجية: غموض حول مصير أمير قطر بعد غيابه عن المناسبات
قالت وسائل إعلام خليجية وعربية، إن هناك حالة من الغموض تشهدها العاصمة القطرية الدوحة، بعد الاختفاء المفاجئ وغير المبرر للأمير تميم بن حمد، وتجنب وسائل الإعلام والوكالة الرسمية "قنا" نشر أى صور خاصة له، أو أخبار متعلقة بنشاطه وفعالياته منذ أسبوع على الأقل.

وذكرت وسائل الإعلام، أن غياب أمير قطر عن حضور مناسبات رسمية مثل تغيبه عن حضور حفل تسليم والدته الشيخة موزا، درجة الماجستير من جامعة حمد بن خليفة، وجرى تسليمها الشهادة الأكاديمية فى الحفل الذى أقامته الجامعة، فى وقت ظهر به الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى وجلوسه بالصفوف الأمامية إلى جوار الأمير السابق حمد بن خليفة.

وأضافت: "تقدمت الشيخة موزا والدة تميم المشهد السياسى فى قطر"، حيث استقبلت الرئيسة بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية الشيخة موزا بالقصر الأزرق بالعاصمة الكورية سول وسط غياب تميم.

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