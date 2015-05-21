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أبو جريشة لـ في الجول: حازم نجح بمفرده.. وهو وأبو تريكة فصلهما شيء واحد عن العالمية

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أبو جريشة لـ في الجول: حازم نجح بمفرده.. وهو وأبو تريكة فصلهما شيء واحد عن العالمية أبو جريشة لـ في الجول: حازم نجح بمفرده.. وهو وأبو تريكة فصلهما شيء واحد عن العالمية

ما هو الفارق بين حازم إمام ومحمد أبو تريكة؟ هذا سؤال جدلي دائر دوما في الأوساط الكروية وجدد ناره أحمد حسام "ميدو". ومحمد صلاح أبو جريشة أيقونة الإسماعيلي يدلي بدلوه لـFilGoal.com.

يقول أبو جريشة: "من الصعب أن نقول أيهما أفضل. لكل لاعب اسلوب معين في أرض الملعب. والثنائي موهوب بدرجة رائعة".

ثم استدرك "لكن ما يمكن قوله إن أبو تريكة ساعده في الأهلي الأداء الجماعي ونجوم الفريق. حازم إمام كان بمفرده في وقت من الأوقات".

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وسأل FilGoal.com عضو مجلس إدارة الإسماعيلي الأسبق "ما الذي حال دون أن يبرز كل منهما في أكبر أندية العالم؟".

وأجاب أبو جريشة "صانع الألعاب المصري لديه شيء واحد دوما يفصله عن العالمية وهو ضعف اللياقة البدنية".

وتابع "محمد صلاح وهاني رمزي امتلك كل منهما اللياقة المطلوبة. لهذا نجحا في أوروبا".

وأردف "على المستوى الدولي كل منهما قدم مستويات ممتازة وتوجا بالكثير من الألقاب. فقط الحريف في احترافه في أكبر أندية أوروبا لا يتم بسبب اللياقة".

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