محلب يقرر علاج نجل رئيس الوزراء الأسبق على نفقة الدولة

أكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء تابع باهتمام ما تناولته وسائل الإعلام حول طلب علاج نجل اللواء محمد صدقي سليمان، رئيس وزراء مصر الأسبق، على نفقة الدولة من أمراض في القلب، وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا برقم 1305 لسنة 2015 بالموافقة على المساهمة في نفقات علاج المذكور، بمستشفى المعلمين اعتبارًا من تاريخ دخوله المستشفى لمدة ثلاثة شهور داخليًا وخارجيًا بمبلغ مقداره عشرون ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن نجل رئيس الوزراء الأسبق صدر له عدد من قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قرارًا برقم 198 لسنة 2008 بالموافقة على سفر المذكور إلى فرنسا للعلاج بمستشفى ماسي بباريس، تحت إشراف الدكتور «ليفير» لمدة أسبوع، بنفقات مقدارها إثنى عشر ألف يورو، شاملة كافة تكاليف العلاج ومصاريف السفر ورسوم التحويل وبدل السفر بواقع 50 يورو عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج.

كما سبق أن أصدر الدكتور نظيف قرارين في شهر فبراير 2010، الأول برقم 289 بالموافقة على المساهمة في نفقات علاج المذكور بمستشفى برج الأطباء التخصصي اعتبارًا من تاريخ دخوله المستشفى لمدة ثلاثة شهور داخليًا وخارجيًا بمبلغ قدره خمسون ألف جنيه، والقرار الثاني برقم 516 بالموافقة على سفر نجل رئيس الوزراء الأسبق إلى فرنسا لإجراء الجراحة اللازمة بالقلب بمستشفى جورج بومبيدو بباريس لمدة أسبوعين ومعه مرافق، بنفقات قدرها إثنى عشر ألف يورو، شاملة كافة تكاليف العلاج ومصاريف السفر ورسوم التحويل، وبدل سفر بواقع 50 يورو لكل ليلة تقضى خارج دور العلاج.

وشدد «القاويش» على أن رئيس الوزراء بمجرد علمه بطلب زوجة المريض استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، وجه بسرعة إصدار القرار، مؤكدا دور والده الراحل العظيم في خدمة هذا الوطن.