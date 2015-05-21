«مبارز» يطلق أول مسابقة لتوثيق قناة السويس الجديدة «فوتوغرافيا»

أعلن المصور والإعلامي عادل مبارز أن يستعد لإطلاق مسابقة لهواة التصوير الفوتغرافي لتوثيق مراحل حفر قناة السويس الجديدة .

> وقال مبارز أن مشروع بهذا الحجم لابد أن يتم توثيقه للتاريخ وللأجيال القادمة حتى تكون شاهدا على انجاز تم في الماضي .

> وأضاف انه يعكف حاليا على اعداد معايير المتسابقين واختيار لجنة التحكيم والحصول على الموافقات اللازمة وسيتم الاعلان عن تلك التفاصيل قريبا حتى يتم إجراء المسابقة خلال شهر رمضان المقبل.