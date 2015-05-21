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«مبارز» يطلق أول مسابقة لتوثيق قناة السويس الجديدة «فوتوغرافيا»

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«مبارز» يطلق أول مسابقة لتوثيق قناة السويس الجديدة «فوتوغرافيا» «مبارز» يطلق أول مسابقة لتوثيق قناة السويس الجديدة «فوتوغرافيا»

أعلن المصور والإعلامي عادل مبارز أن يستعد لإطلاق مسابقة لهواة التصوير الفوتغرافي لتوثيق مراحل حفر قناة السويس الجديدة .
> وقال مبارز أن مشروع بهذا الحجم لابد أن يتم توثيقه للتاريخ وللأجيال القادمة حتى تكون شاهدا على انجاز تم في الماضي .
> وأضاف انه يعكف حاليا على اعداد معايير المتسابقين واختيار لجنة التحكيم والحصول على الموافقات اللازمة وسيتم الاعلان عن تلك التفاصيل قريبا حتى يتم إجراء المسابقة خلال شهر رمضان المقبل.

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