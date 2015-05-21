كلمات الشاعر الراحل المعنّى تعيد عباس إبراهيم إلى الساحة الفنية

انتهى الملحن أحمد عبده من تلحين وتنفيذ أغنية وطنية بعنوان "حِنَّا لها"، وهي من كلمات الشاعر الراحل المعنّى، حيث أنجز الملحن الأغنية قبل وفاة الشاعر بأيام قليلة، وقام الفنان عباس إبراهيم بغنائها، على الرغم من أنه غائبٌ عن الساحة الفنية منذ فترة، ليسجل من خلال كلمات الشاعر المعنّى عودته إلى الغناء، حيث وضع صوته على الأغنية في ستوديو عبد المجيد عبد الله في جدة.

وعن عودة عباس ابراهيم إلى الغناء، قال الملحن أحمد عبده إنه فضّل أن تكون عودته بعد غياب قصير من خلال أغنية وطنية من إنتاج المخرج السعودي فيصل يماني، قبل البدء بتنفيذ أغانٍ عاطفية، حيث يعكف الملحن الآن عن تنفيذ العديد من الأعمال الفنية والمفاجآت المتفق عليها، وهي من كلمات الشاعر علي الغامدي والشاعر المنذر وسيغنيها عباس إبراهيم في وقت قريب.

أما عن جديده، قال الملحن أحمد عبده إنه يجهّز أغنيات لمجموعة كبيرة من الفنانين، منهم طلال سلامة، ونايف البدر، وسامر أبو طالب، بالإضافة إلى عباس إبراهيم، وجميع الأعمال ستكون من كلمات الشاعرين الدكتور علي الغامدي والمنذر.

وخصّ عبده "سيدتي نت" بكلمات الأغنية الوطنية "حِنَّا لها"، التي تعتبر من آخر ما كتب الشاعر الراحل المعنّى (رحمه الله)، وتقول:

يِنذكر صيت العرب بافعالها

والفرس تسبق ترى بخيالها

ولا بغى الباغي برزنا للوغى

وما تهون ديار.. حنا رجالها

*****

أيه نعم يا إنت .. حنا عيالها

دارنا يا ويل .. منهو جالها

وارضنا يا ويل .. من قرَّب لها

كلمةٍ هاك الصقر .. قد قالها

*****

اللهْ اللي عَزَّها واصخى لها

والسَعَد إن قاله اللهْ . . فالها

دونها حنا . نسوق ارواحنا

والمعارك لا أقبلت...حنا لها

*****

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