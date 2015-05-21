عين على الشاشة:عنف في برنامج قرداحي وهذا البرنامج سيكون واعداً

هذه الزاوية هي رصد أسبوعي لما تعرضه الشاشة الصغيرة ولما يعبر في ذاكرة المشاهد من محطات ومواقف تستدعي التوقف عندها. كل أسبوع ستكون عين على الشاشة رادار لرصد الأخطاء والتنويه والنقد.

هل المطلوب أن تخضع زبيدة ثروت لعمليات تجميل ؟

زبيدة ثروت جميلة الشاشة المصرية التي غابت عن عشاق فنها لسنوات طويلة، أطلت عليهم مؤخراً عبرقناة "الحياة المصرية" في برنامج "بوضوح" لعمرو الليثي.

صاحبة أجمل عينين روت في الحلقة الأولى بعضاً من ذكرياتها، وتحدثت لمحاورها بكل صدق وشفافية عن تجربتها مع المرض الذي واجهته بإيمان كبير وروح متفائلة.

الفنانة زبيدة الجميلة لم تخف يوماً من عمرها أو من بساطتها أو من مرضها، وهي اختارت البوح لمحاورها دون مواربة، فعبّر البرنامج عن عنوانه دون إدّعاء، والسيدة الجميلة مظهراً وجوهراً لم تتباه بحسن صاغه جراحو التجميل، بل آلت على نفسها أن تطل علينا بجمالها الذي رسمه الخالق وما أضيف إليه عبر السنوات من عمق إنساني وما أسبغ عليه النضج الأنثوي من ألقٍ وتميز، فإذا بها حسناء حقيقية من لحم ودم لا تشبه عشرات الدمى المصّنعة والمكررة التي سئمت منها الشاشات.

حسناء يستطيع المشاهد ملامسة روحها المترقرقة الفياضة

زبيدة ثروت أسعدت باطلالتها الأولى بعد طول غياب كل من أسعده الحظ بمتابعة الحلقة الأولى التي حلت فيها ضيفة مميزة وعزيزة.

ضرب واعتداء في برنامج جورج قرداحي

برنامج جورج قرداحي "المسامح كريم" يتضح في الغالب أن عنوانه لا يشبه مضمونه في العديد من الحلقات، رغم محاولات القرداحي على إبقاء برنامجه منضبطاً وسائراً على سكته المفترض أن يسلكها بمسامحة وكرم من أشخاص سبق أن تخاصموا، ويبدو أن فكرة اللقاء تأتي من شخص سبق له أن أضر بأحدهم وأساء له ويريد أن يعتذر منه ويطلب السماح، سيما وأنه لا يستحق ما حصل له من إساءة وأذية وإهانة، وذلك على مرأى ومسمع من المتفرجين ومباشرة عبر الشاشة، إلا أن بعض المشاركين يأتون إلى الحلقة وهم بعيدون كل البعد عن االمسامحة والكرم فيتحول الحوار إلى ضرب وإعتداء، وتحاول أسئلة القرداحي تلطيف الأجواء ومرات لتذكّر الأخر لما تعرض له من غبن وكدر لتستيقظ الذكرى وتستحيل المسامحة فيصبح الستوديو مكاناً للهجوم ومن سارع وصل أولاً إلى من يطلب الغفران والمسامحة ليلقنه أولى الضربات فيغدو الكرم مستحيلاً وندور في حلقة مفرغة مصيرها أو حلها خارج المكان والزمان المفترضين.

كل ذلك يجري ليصبح القرداحي في حيرة من أمره وهو الإعلامي الكبير الآتي من نجاحات كبيرة إلى برنامج "المسامح كريم"، فإذا به أمام ضيوف مبدأهم" العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم".

"نجمة العرب" أم وريثة نبيلة عبيد؟

أسدل الستار عن برنامج "نجمة العرب" الذي قدم متباريات جئن لتأدية أدوار سبق لصاحبة اللقب الفنانة نبيلة عبيد أن أدتها في أفلامها، وترأست لجنة التحكيم عبيد، وتبدّل أعضاؤها من بلد إلى آخر.

وفي الحلقة الأخيرة اختيرت المتسابقة التونسية فرجانية بن حمزة للفوز بلقب "نجمة العرب" للموسم الأول، ومع اللقب تكون قد حصلت أيضاً على فرصتها الأولى في عالم النجومية من خلال توقيع عقد مشاركتها في فيلم سينمائي من إنتاج "روتانا".

الفنانة نبيلة عبيد سلمت فرجانية جائزتها التي تفوقت على زميلتيها، المصرية شيرين سيف النصر واللبنانية ماري يزبك.

حبذا لو أن البرنامج بحث عن موهبة وطاقة في التمثيل وليس عن وريثة أو بديلة لـ"نجمة العرب" نبيلة عبيد.

برنامج واعد ومختلف

لا تخلو محطة تلفزيونية من برنامج يبحث عن الأصوات والمغنيين، والجديد هو برنامج "بعيون سعودية" الذي يسلط الضوء على عين إخراجية شابة لاختيار أفضل إخراج ويتبارى المتسابقون بأفلامهم أمام لجنة تحكيم تضم المخرج القدير حاتم علي والناقد السنمائي عبد الله حبيب ويرأسها ناصر القصبي ويتولى تقديم البرنامج أيضاً، الأولى تبشر بالخير مما يشير الى أن البرنامج يقدم مساحة لعقول شابة تبحث عن فرص خارج إطار السائد والمعروف و"فهمكم كفاية".

ارحموا اللغة العربية

نصف دقيقة مدة إعلان يخبرنا عن جدوى استعمال أحد الأصناف التي تعنى بجمال المرأة وما هي خصائصه وأهميته وينصح السيدات بجدوى استخدامه لتغدو المرأة أجمل واللغة أبشع كيف؟

الإعلان باللغة العربية الفصحى المستباحة أخطاءاً وتنكيلاً في التشكيل والكتابة إذ يصبح المضارع ماضياً والفاعل مفعولاً به والمجرور مفتوحاً، وكأن اللغة لم تمر على المعلن ولا على من كتب الإعلان أو حتى التي قرأته في اقتراف خاطىء بحق اللغة لنظن بأن الكاتب مستشرق وشكّل نصه على عجل وكيفما اتفق، ولا دليل له.

والأخطر أن القنوات التلفزيونية العربية تذيع الإعلانات بما تحتويه من أخطاء لا تعد ولا تحصى بالإضافة إلى قطع البرامج مرات عدة لبث الاعلانات، ومنها المكتوب والمقروء، أما هاجس المحطات أولاً هو الربح والربح فقط، والحل أسهل مما تتخيلون؛ دعوا الاعلان باللغة العامية هرباً من الخطأ.

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