خاص: القبض على الفنان خالد عبد الرحمن

انتشر عبر مواقع الإنترنت في الساعات الأخيرة خبراً، يفيد بأنه تم القبض على الفنان السعودي خالد عبد الرحمن من قبل الجهات الأمنية أثناء قيامه برحلة صيد بجوار معسكر أمني في منطقة جازان، حيث كان الفنان برفقة ثلاثة أشخاص، وبحيازتهم بعض أسلحة الصيد المرخصة، وتم اقتيادهم لمركز الشرطة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق، ولاحقاً تم إطلاق سراحه وأخذ التعهدات النظامية اللازمة بعد التأكد من سلامة موقفه القانوني.

وفي تصريح خاص لـ"سيدتي نت" قال علي سعد مدير شركة الأوتار الذهبية وصديق الفنان خالد عبد الرحمن ومدير أعماله السابق: "كان الموضوع أقل من العادي، واستغرق تقريباً عشر دقائق فقط، وانتهى تماماً في نفس الوقت وذات المكان حيث كان خالد في رحلته للصيد".

وأكد أن كل ما تم تداوله سواء القبض على الفنان خالد عبدالرحمن واقتياده للشرطة أو الأسلحة المرخصة أو غيرها مجرد شائعات.