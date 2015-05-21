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خولة مجاهد تطلق مفاجآت عدة في موازين 2015

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خولة مجاهد تطلق مفاجآت عدة في موازين 2015 خولة مجاهد تطلق مفاجآت عدة في موازين 2015

الخميس 21-05-2015 22:52

بعدما خاب الأمل في مشاركة الفنان كاظم الساهر في مهرجان "موازين" العام الماضي، وحتى في مهرجان "الموسيقى الروحية"، تستعد الفنانة الشابة خولة المجاهد لإحياء المهرجان العالمي "موازين" الذي ستفتتحه في منصة سلا يوم 29 أيار\مايو برفقة الفنانة خنساء بطمة والفنانة أوم.

ووعدت خولة جمهورها عبر حسابها الخاص في موقع "فيس بوك"، بعدة مفاجآت لإشعال منصة "موازين"، وستغني حصرياً في المهرجان من ألبومها الأول، كما ستؤدي أغانٍ لعمالقة الفن الغربي، كانت من اختيار جمهورها.

والجدير بالذكر أن خولة سبق وأصدرت أغنتين بعنوان "كنشوفك" و"أنا كنقول" من إنتاج شركة " ARTCOUSTIC"، وهي بصدد إكمال ألبومها الذي يتضمن أغانٍ باللهجة المغربية وأغانٍ غربية، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى.

 

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