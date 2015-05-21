ضابط الآداب تقمص دور "زبون" وأسقط شبكة تبادل زوجات بمدينة نصر

قررت نيابة قسم أول مدينة نصر مدينة نصر بإشراف رئيسها أحمد شورب حبس رجلين وامرأتين كونوا شبكة لتبادل الزوجات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بممارسة الدعارة وإنشاء موقع أباحى على الإنترنت.

وكشفت تحقيقات هيثم مشهور مدير النيابة عن أن المتهمين أنشأوا صفحة على "فيس بوك" باسم "عمرو وسماح تبادل زوجات تدعو لراغبى ممارسة الجنس بتبادل الزوجات" فتقمص ضابط الآداب دور الراغب فى مشاركتهم واتفق معهم على موعد ومكان ممارسة الجنس الجماعى واستأذن النيابة العامة وداهم زملاؤه الشقة وضبطوهم فى حالة تلبس.

كانت البداية بتلقى إدارة مباحث الآداب بالقاهرة بلاغًا بإنشاء المتهمين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتفقون فيها على تبادل ممارسة الجنس مع زوجاتهم، واتفق المتهمين على ميعاد ومكان حفلة تبادل الزوجات داخل شقة أحدهم بمدينة نصر. انتقل على الفور قوة أمنية لمداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمين متلبسين، حيث كان كل زوج يمارس الجنس فى غرفة منفصلة مع زوجة الآخر.

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