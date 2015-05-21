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إنبي يقرر إيقاف كهربا وتجميد مستحقاته

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إنبي يقرر إيقاف كهربا وتجميد مستحقاته إنبي يقرر إيقاف كهربا وتجميد مستحقاته

قرر نادي إنبي إيقاف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق بعد دخوله في مشادة مع طارق العشري المدير الفني للفريق.

إنبي يحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 30 مباراة خلف المتصدر الزمالك برصيد 63 نقطة. لكن المتصدر لعب 26 مباراة.

ودخل كهربا في مشادة كلامية مع طارق العشري أثناء مران الفريق يوم الخميس.

ومع قرار الإيقاف. قرر إنبي تجميد مستحقات اللاعب لأجل غير مسمى.

وسجل كهربا 5 أهداف خلال 12 مباراة خاضها مع إنبي عقب عودته من الاحتراف من بوابة لوزرين السويسري.

ويستعد إنبي لمواجهة سموحة في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

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