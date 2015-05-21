انتقالات - محمود عزت لـ في الجول: أهلي أم زمالك؟ هناك مكالمة مرتضى وأوامر شحاتة ونصيحة زميلي السابق

مع ظهور موهبة جديدة في الملاعب المصرية. يظهر الصراع التقليدي بين الأهلي والزمالك. وتبدأ التساؤلات. هل ينتقل إلى الأهلي؟ هل ينضم إلى الزمالك؟ ما هي رغبة اللاعب؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها محمود عزت مدافع المقاولون العرب لـFilGoal.com.

محمود عزت مدافع المقاولون العرب جذب أنظار الأهلي والزمالك مع اقتراب موسم الانتقالات.

الأهلي يسعى للتعاقد مع مدافع المقاولون العرب لحل الأزمة الدفاعية للفريق مع زيادة الإصابات وقلة لاعبي الخط الخلفي. والزمالك يرغب في ضم اللاعب ليزيد قوة دفاعه مع تواجد علي جبر ومحمد كوفي.

ويحاور FilGoal.com محمود عزت صاحب الـ23 عاما عن حقيقة توقيعه للزمالك ومفاوضات الأهلي وأوامر المقاولون العرب.

الزمالك

- ما حقيقة الأنباء التي ترددت عن توقيعك للزمالك؟

هذا لم يحدث حتى الآن. ما زلنا في مرحلة المفاوضات. ولدي عقدا مع المقاولون العرب يتبقى فيه 4 سنوات.

-وكيف دارت المفاوضات مع الزمالك؟

تلقيت مكالمة هاتفية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. طلب مني خلالها معرفة رغبتي من عدمها في اللعب للفريق.

- وهل ترغب في اللعب للزمالك؟

نعم أرغب في ذلك. هكذا أجابت رئيس الزمالك وطلب مني عقد جلسة قريبة لإنهاء الصفقة.

- ومتى سيكون موعد الجلسة بينك وبين مرتضى؟

عندما يتواصل الزمالك لاتفاق مع المقاولون العرب. فمازلت امتلك عقدا مع النادي.

- وهل تحدث معك أي مسؤول من نادي المقاولون؟

نعم تحدث معي المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون أكثر من مرة وأوضح لي تمسك النادي ببقائي وطلب مني التركيز مع الفريق الفترة المقبلة.

-وماذا عن حسن شحاتة. هل أعطى لك نصيحة بخصوص الانتقالات؟

لا لم يتحدث لي بهذا الشأن. ولكنه طلب مني نفي الأنباء التي قالت إني وقعت على عقود للانضمام إلى الزمالك. إلى جانب التركيز الفترة المقبلة مع المقاولون.

الأهلي

- على الجانب الأخر. هل تحدث لك مسؤول بالنادي الأهلي بخصوص انضمامك للفريق الموسم المقبل؟

لا لم يتحدث لي أي شخص من الأهلي

- هل معنى ذلك بأنه ليس هنالك مفاوضات من الأهلي لضمك؟

نعم يوجد مفاوضات ولكن لم يتحدث لي أي شخص. فالمحادثات دارت بين الأهلي ووكيل أعمالي عبد الرحمن مجدي.

- وكيف تسير المفاوضات في الوقت الحالي؟

في الوقت الحالي الأمور قلت كثيرا عن الوقت السابق.

- محمد رزق وباسم علي ومحمد فاروق لاعبو المقاولون السابقين والأهلي حاليا. هل دار بينك وبين أحدهم أي حديث؟

نعم حدث ذلك.

- مع من دار الحديث وكيف دار؟

مع محمد رزق. ونصحني بالانضمام إلى الأهلي.

في الأخير بين الزمالك والأهلي. أين ستنتقل؟

الأهم بالنسبة لي الجدية في المفاوضات. النادي الذي سيتحدث بجدية مع المقاولون وينهي الاتفاق معه سأنضم إليه.