مستشفى الأهلي - عودة هاني واقتراب عبد الظاهر.. والحاوي قد يواجه العميد

استعاد الأهلي خدمات ظهيره الأيمن محمد هاني بعدما شارك الأخير في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس.

أما وليد سليمان فلازال يتدرب بمفرده، لكن جمال جبر المتحدث في قطاع الكرة بالأهلي قال للصحفيين: "اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية بعد لقاء حرس الحدود في الجولة المقبلة من الدوري يوم الأحد".

وتابع "بعد ذلك ربما يلعب أمام الاتحاد السكندري. لكن الأكيد أنه سيكون جاهزا مع الأهلي تماما بعد لقاء زعيم الثغر".

وعن مؤمن زكريا، أوضح جبر أن اللاعب يعاني من قطع جزئي في العضلة الضامة. لهذا لازال بعيدا عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

أما محمود حسن "تريزيجيه". النادي استدعى اللاعب بعد اسبوع للخضو لأشعة رنين مغناطيسي.

ويهدف الجهاز الطبي للأهلي بأن يطمئن على حالة اللاعب حتى لا تتكرر متاعبه مستقبلا.

عبد الظاهر

وفيما يخص إصابة أحمد عبد الظاهر الذي خضع لجراحة بعد تعرضه لشرخ في الرئة، قال الأهلي: "سيحصل على اسبوع راحة".

وأضاف "سيخضع اللاعب لفحوصات بعد ذلك. لعدد من الأيام التأهيلية. غالبا 3 أو 4، وبعدها يعود للتدريبات الجماعية".