من المران – تعرف كيف أعد فتحي مبروك بها سداسي هجوم الأهلي

اهتم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بتدريب سادسي الفريق عماد متعب وعبد الله السعيد وحسام عاشور وحسام غالي ومحمد ناجي "جدو" ورمضان صبحي على خطط هجومية.

مبروك اختار هذا السداسي يقوده متعب وجعله يلعب تدريب منفصل تماما.

يمرر علي ماهر المدرب المساعد في الجهاز الفني الكرة إلى غالي أو عاشور. والثنائي عليه إيصال الكرة مباشرة لمتعب.

متعب وعبد الله السعيد دوره لا أن يحتفظ بالكرة. بل بنقلها مباشرة إلى أحد الجناحين حتى يفعل مبروك دور مهاجمين الأهلي كمحطة لعب.

ينطلق جدو من اليسار لاستقبال الكرة. أو تصل لرمضان صبحي يمينا بحسب التمريرة.

ويخترق جدو أو رمضان صبحي المدافعين للتسجيل.

واعتمد مبروك على هندريك ومحمد رزق وشريف عبد الفضيل لأداء دور المدافعين في الفريق.

وتألق رمضان صبحي في التدريب.