أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من المران – تعرف كيف أعد فتحي مبروك بها سداسي هجوم الأهلي

Google+ Print
من المران – تعرف كيف أعد فتحي مبروك بها سداسي هجوم الأهلي من المران – تعرف كيف أعد فتحي مبروك بها سداسي هجوم الأهلي

اهتم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بتدريب سادسي الفريق عماد متعب وعبد الله السعيد وحسام عاشور وحسام غالي ومحمد ناجي "جدو" ورمضان صبحي على خطط هجومية.

مبروك اختار هذا السداسي يقوده متعب وجعله يلعب تدريب منفصل تماما.

يمرر علي ماهر المدرب المساعد في الجهاز الفني الكرة إلى غالي أو عاشور. والثنائي عليه إيصال الكرة مباشرة لمتعب.

متعب وعبد الله السعيد دوره لا أن يحتفظ بالكرة. بل بنقلها مباشرة إلى أحد الجناحين حتى يفعل مبروك دور مهاجمين الأهلي كمحطة لعب.

ينطلق جدو من اليسار لاستقبال الكرة. أو تصل لرمضان صبحي يمينا بحسب التمريرة.

ويخترق جدو أو رمضان صبحي المدافعين للتسجيل.

واعتمد مبروك على هندريك ومحمد رزق وشريف عبد الفضيل لأداء دور المدافعين في الفريق.

وتألق رمضان صبحي في التدريب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع