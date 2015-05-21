الزمالك: أعطينا أهلي جدة أغلى ما نملك

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن الظهير الأيسر محمد عبد الشافي "أغلى ما يملكه الزمالك نظرا لما يمتلكه من أخلاق عالية".

عبد الشافي رحل من الزمالك معارا إلى أهلي جدة السعودي قبل أن يتألق في دوري عبد اللطيف جميل إلى جانب تتويجه بلقب كأس ولي العهد.

ولم يتلقى عبد الشافي أي هزيمة في الدوري مع أهلي جدة. إلا أنه خسر لقب الدوري لصالح النصر.

وتحدث أحمد مرتضى منصور عن رغبة عبد الشافي بعد انتهاء إعارته إلى الأهلي قائلا: "لمسنا رغبة عبد الشافي في إكمال مسيرته الناجحة مع أهلي جدة".

وأضاف في تصريحات لـ MBC Pro Sport " سيحضر وفد من النادي الأهلي خلال الأسبوع المقبل لإنهاء شراء عبد الشافي".

وعن عبد الشافي. قال عضو مجلس إدارة الزمالك: " هو أغلى ما نملك نظرا لما يمتلكه من أخلاق عالية منقطعة النظير".