وزير الزراعة : تشكيل لجنة لحصر حائزي الأراضي الزراعية وتحديد الفلاحين المستحقين

قال د. صلاح هلال وزير الزراعة، إن الرئيس السيسي أصدر قرار بالتأمين على الفلاحين ووزارة الصحة أعدت اللائحة الخاصة بهم.

> وأضاف وزير الزراعة خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن الوزارة تقوم حالياً بحصر الفلاحين.

> مشيراً إلى أنه تم تحديد فترة للتظلمات وحصر بيانات وأعداد الفلاحين المستحقين لخدمة التأمين الصحي.

> وتابع: تم تشكيل لجنة لحصر حائزي الأراضي والمستأجرين من خلال الجمعيات الزراعية، موضحاً انه تم الإستناد لبيانات الحيازات الزراعية لحصر أعداد الفلاحين المستحقين على مستوى الجمهورية.

> وأكد أن الوزارة سترسل تلك البيانات إلى الصحة لتحديد الإشتراكات وتحصيل القيمة من الفلاحين مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي لهم.

> وحول توفير الأسمدة للمزارعين والفلاحين قال وزير الزراعة إن شركتي أبوقير والدلتا للأسمدة ضمن 6 شركات يوردا 56% من منتجاتهم للوزارة بشكل مدعم.

> وتابع قائلا: أطمئن فلاح مصر بأنه لن يكون هناك مشكلة أو عجز تماما هذا العام في السماد .

> وحول محصول القمح قال وزير الزراعة إن عدد الأفدنة المزروعة بالقمح هذا العام 1.3 مليون فدان حيث تم إنتاج 3.9 مليون طن تم توريدهم من الفلاحين هذا العام.

> وقال صلاح هلال لقد عانينا السنة الماضية من عدم حصول الفلاحين على مبالغ محصول القمح المخصصة لهم من التعاونيات مما أعطى فترة لتجار القمح أن يشترون بصورة مباشرة من منهم، موضحاً أنه لا يوجد مشاكل من توريد القمح من الفلاحين هذا العام. موضحاً أن حجم إستيراد القمح سيقل من 15 إلى 25% عن العام الماضي.

> كما قال الوزير انه سوف يوقع السبت المقبل بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين لتوريد كميات من اللحوم وبيعها بأسعار مخفضة عبر منافذ البيع التابعة للزراعة .