بالصور: والد رضيع يتهم «مستشفى كوم امبو» بإحداث عاهه مستديمه لنجله

تقدم والد طفل حديث الولادة، ببلاغ إلى مركز شرطة كوم امبو، يتهم فيه اطباء المستشفى بالإهمال والتسبب في اصابة ابنه بعاهه مستديمة.

قال فتحى أحمد محمدين، أحد أبناء قرية حجازة بمدينة كوم أمبو، والد الطفل “يوسف ” 16 يومًا، انه عقب ولادة الطفل بيوم واحد أصيب بضيق تنفس، ما أدى إلى دخوله حضانة مستشفى كوم أمبو المركزى، لافتًا إلى أنه عندما توجه لاستلامه، تم إبلاغه أن الطفل أصيب بمرض الصفرا، ولن يسمح له بالخروج، كما منعت عنه الزيارة سوى لوالدته فقط وأشار إلى أن والدة الطفل، اكتشفت وجود مساحة سوداء في يده، وعندما سألت الممرضات، أفادوها أنه التهاب نتج من الجهاز الخاص للحقن “الكانيولا”، وسيشفى منه سريعًا، وعندما زارته مرة أخرى فى اليوم السادس وجدت يده حالتها أسوء مما كانت عليه.

وأوضح “محمدين” أنه عندما تسلم نجله من المستشفى كانت أول مرة يراه وأصيب بالدهشة، واخبرته الطبيبة المسئولة أنها ستصرف له أدوية خاص لعلاج الألتهاب وخلال أيام سيتم شفائه، واستجاب لكلام الطبيبة ولم يحدث أى تغيرات فى يد الطفل، وظلت حالة يده تسوء، خاصة أن يد الطفل تنتج منها مادة سائلة وصديد وحدث بها تورم ما أدى إلى انهيار والدته، فتوجه إلى طبيب جراح للكشف عن الطفل، وأخبرهم أن جهاز الحقن الذي تم تركيبه في يد الطفل سقطت عليه إحدى المواد التي يعالج بها الأطفال بالحضانة ولم يتم تغييره مما أدى إلى حدوث غرغرينة في يد الطفل تستلزم عمليات تجميل وترقيع.

ويناشد والد الطفل، وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، بإعادة النظر فى المنظومة الصحية بأسوان وإيجاد حل مناسب لطفله الذى تتدهور حالته يوميًا بسبب إهمال الأطباء والممرضات في مستشفى كوم أمبو ومحاسبتهم، وعلاج طفله على نفقة الدولة نظرًا لضيق حالته المادية، قائلًا في نهاية كلامه حسبى الله ونعم الوكيل.