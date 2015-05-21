مصادر:إيداع متهمى إهانة القضاء داخل القفص بشكل يمنع الاشتباكات

أكدت مصادر أمنية مطلعة أنها بصدد وضع خطة لكيفية وضع المتهمين بإهانة القضاء داخل القفص الزجاجى بأكاديمية الشرطة أثناء محاكمتهم التى تنطلق بعد غد السبت أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب.

وأشارت المصادر إلى أن القضية تضم متهمين من تيارات مختلفة منهم عناصر الإخوان، ومن أطلق عليهم الفلول، ونشطاء سياسيون وصحفيون ومحامون، ولا يجوز إيداعم فى قفص بشكل يتيح اندلاع مشادات أو اشتباكات بينهم.

ويواجه المتهمون ومن بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى تهم إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية وتضم القائمة حسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة، كلا من عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمود الخضيرى (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد سعد الكتاتنى (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد البلتاجى (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- صبحى صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- حمدى الفخرانى (عضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور عمرو حمزاوى (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)- منتصر الزيات (محام)- عبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)- نور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 )- أحمد حسن الشرقاوى (صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط)- توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين)- أمير حمدى سالم (محام)- عاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)- وجدى غنيم (داعية- هارب)- عبدالرحمن يوسف القرضاوى (مقدم برامج سابقا- هارب)- علاء عبدالفتاح (مطور برمجيات)- محمد مرسى العياط (رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس)- أحمد أبوبركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب).

وأكدت المصادر تحديد وضع المتهمين فى القفص بعد الرجوع لرئيس المحكمة.

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