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بالفيديو.. “القرموطي” يعرض زجاجة مياه غازية داخلها “برص”

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بالفيديو.. “القرموطي” يعرض زجاجة مياه غازية داخلها “برص” بالفيديو.. “القرموطي” يعرض زجاجة مياه غازية داخلها “برص”

زجاجة مياه غازية داخلها “برص”

عرض الإعلامي جابر القرموطي، زجاجة مياه غازية لإحدي الشركات الكبري، وبداخلها «بُرص» وهي مغلفة بالكامل، موضحاً ان أحد المواطنين ويدعي عبدالفتاح ، أعطاه الزجاجة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي .

وأكد عبدالفتاح، مكتشف الواقعة، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي جابر القرموطي،في برنامج«مانشيت» المذاع عبر فضائية «أون تي في » إنه عندما اكتشف الواقعة أبلغ قسم الشرطة الذي بدوره أكد انه ليس جهة مختصة وعليه الذهاب إلي حماية المستهلك مضيفاً إن الجهاز لم يتحرك حتي الآن منذ 20 يوما من تقديم البلاغ.

وتابع قائلاً: إن شركة المياه الغازية صاحبة الواقعة ساومته علي رد الزجاجة بأي مقابل مادي يطلبه .

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أونا

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