القبض علي ضابط شرطة أثناء تلقيه رشوة 150 جنيه من سائق سيارة

أمرت نيابة السلام، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابيات شرق القاهرة، بحبس ضابط فى إدارة المرور 15 يومًا على ذمة التحقيق بشأن اتهامه بتلقى رشوة 150 جنيهًا من صاحب سيارة نقل مقابل عدم تحرير مخالفة.

كشفت تحقيقات أحمد قزامل مدير نيابة السلام، أن الضابط المتهم استوقف سيارة نقل بالطريق الدائرى، وطلب من سائقها 150 جنيها مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له دون تسليمه وصلا بالمخالفة، ما دفع السائق لإبلاغ رجال مباحث المرور والذين تبين لهم بالتحريات صحة الواقعة فضبطوا المتهم.