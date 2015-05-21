بالصور… مصانع الانتاج الحربى تنظم معرض لمنتجاتها بأسوان الشهر المقبل

التقى اليوم السكرتير العام لمحافظة أسوان، المهندس محمد مصطفى، بوفد وزارة الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء مهندس زكريا عبدالحكيم رئيس قطاع التسويق وعضوية اللواء عادل عبد الرؤوف رئيس قطاع المعارض بالهيئة القومية للإنتاج الحربي واللواء محمود أبو ضيف رئيس قطاع التسويق بمصنع 999 الحربي، وقال السكرتير العام بأن مصانع الإنتاج الحربى ستقوم بتنظيم أكبر معرض لها بمحافظة أسوان فى الأول من يونيو المقبل بحديقة درة النيل ولمدة أسبوعيين لعرض كافة المعدات والأجهزة التى سيحتاجها الشباب المنتفع من مبادرة مشروعك وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمساندة ودعم القطاعات الشبابية فى الحصول على فرصة تنفيذ مشروعات جادة من أجل حياه كريمة تساعدهم على مواجهة الظروف المعيشية والمتطلبات الحياتية.

وأشار رئيس قطاع التسويق بالانتاج الحربي، إلى أن هذا المعرض هو الأول من نوعه حيث يقام بمناسبة الأحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو إيمانًا من الوزارة بدورها التنموى والقومى فى خدمة الشباب المصرى الذى يتطلع إلى حياة أفضل من خلال توفير كافة احتياجات المتعاقدين مع مبادرة مشروعك، التى تهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية فى جميع انحاء مصر من خلال خلق فرص عمل وتشغيل الشباب لمواجهة مشكلة البطالة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع المحافظة لحصول المنتفعين من مشروعك على المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم المختلفة بأسعار مخفضة وذلك ضمن التعاقد على القروض الممنوحة للمنتفعين من البنوك التى تشملها المبادرة على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى أسوان.

وأضاف رئيس قطاع التسويق بأنه رُوعى التنوع فى عرض معدات وأجهزة حديثة وذات مواصفات عالمية قياسية لتغطى أحتياجات كافة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير لتصل إلى 35 مشروع فى مهن وحرف ومجالات مختلفة تتناسب مع متطلبات السوق المحلى، مؤكدًا على أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم سيتم تخصيص جناح داخل المعرض للسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنزلية بعروض تخفيضات تصل إلى 15 % عن أسعار السوق .