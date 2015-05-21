جابر القرموطى يعرض زجاجة مياه غازية بداخلها "برص"

عرض الإعلامى جابر القرموطى، زجاجة مياه غازية بداخلها "برص"، بعد أن أخفى اسم الشركة المنتجة للمشروب.

وأكد القرموطى خلال برنامجه "مانشيت"، على فضائية "أون تى فى"، أنه يعرض الزجاجة ليس للتشهير بالشركة، مشيرًا إلى أنها مُحكمة الإغلاق من قِبَل الشركة، معلقًا: "المشكلة فى رد الفعل وماعندناش احترام للبنى آدم وصحته".

أمّا المواطن عبد الفتاح فاروق، فقال فى مداخلة هاتفية: إنه ذهب إلى قسم شرطة إمبابة وتم تحويله إلى حماية المستهلك ولم تحدث أية استجابة، وعندما تواصل مع الشركة المنتجة طلبوا منه أن يتسلم زجاجة غيرها ويتسلموها كأنه لم يحدث شىء.

وأوضح المواطن أنها لو كانت زجاجة سوداء، لكانت ستحدث مشكلة، ولو أن طفلا لا يعرف شيئا كان قد شرب منها، وقال القرموطى ساخرا: "كنت بشرب مرة حاجة ساقعة وحسيت بحاجة فى بقى، شاكك إنى شربت سحلية قبل كده".

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