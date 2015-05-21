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استشهاد مجند وإصابة رقيب شرطة برصاص مسلحين بأبو حماد فى الشرقية

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استشهاد مجند وإصابة رقيب شرطة برصاص مسلحين بأبو حماد فى الشرقية استشهاد مجند وإصابة رقيب شرطة برصاص مسلحين بأبو حماد فى الشرقية
استشهد مجند من قوة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، فيما أصيب رقيب شرطة بطلق نارى بالصدر، برصاص مسلحين وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو حماد العام وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول رقيب شرطة "السيد البدوى محمد" 35 سنة من كفر الحصر مركز الزقازيق و"هشام صبحى عبد اللطيف" 24 سنة مجند ومقيم البحيرة لمستشفى أبوحماد العام الأول مصابين بطلق نارى بالكتف اليمنى والثانى جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، وتبين أنهما كان ضمن مأمورية بناحية الملاك، ولم تشر التحريات الأولية عن أسباب الحادث حتى الآن ومن المرجع أن الحادث جنائيًا.

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مصر 365